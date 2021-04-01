В Nord Stream 2 AG пожаловались на провокации иностранных кораблей в зоне газопровода

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Об этом журналистам заявил директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

"После возобновления в январе 2021 года строительства морского участка газопровода "Северный поток-2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер", - сказал Минин, которого цитирует ТАСС.

Он заявил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не принимают участия в строительстве.

"Тем не менее рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочные суда регулярно осуществляет польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.

Готовность «Северного потока-2» в настоящее время составляет 95%. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«На 31 марта уложено 2 тыс. 339 км (из 2 тыс. 460 км) или 95% газопровода «Северный поток - 2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», - сказали в компании.

Несмотря на то, что сооружение российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, с новыми санкциями США появились шансы на то, что он не будет завершен. В Германии не хотят отказываться от него, но по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

31 марта координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2".