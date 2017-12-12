"Северный поток -2" получил первое частичное разрешение в Германии

Горное управление немецкого города Штральзунд разрешило строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает dpa.

Речь идет о разрешении на строительство на части континентального шельфа Германии, уточняет агентство. Министерство энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания подтвердило это информацию, заявив, что разрешение датировано 2 ноября.

Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода "Северный поток - 2", назвал его первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство уже в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.