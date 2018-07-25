Последнее обновление: 25.07.2018 12:34

Nord Stream-2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода

Компания Nord Stream-2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток-2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream-2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко возражаютУкраина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование