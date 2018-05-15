В ФРГ готовятся к строительству морской части Северного потока-2

Nord Stream 2 начала подготовку к строительству морской участка Северного потока - 2 в заливе Грайфсвальд

Компания Nord Stream 2 начала подготовительные работы на морском участке газопровода Северный поток - 2 в Германии, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что работы были начаты в заливе Грайфсвальд и на участке берегового пересечения.

"Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода", - пояснили в компании.

Кроме Германии, Финляндия выдала все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.

Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год.