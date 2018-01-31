Последнее обновление: 31.01.2018 15:37

Nord Stream-2 разрешили строительство в водах Германии

Сегодня, 31 января, компания Nord Stream-2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Как сообщает пресс-служба компании, горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

"Nord Stream-2 осознает свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких, как, судоходство и туризм", - отметил Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream-2 AG. "Это разрешение - важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта", - добавил он.

В начале ноября 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны, или ИЭЗ). Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской ИЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года, пояснили в компании.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику.

"Nord Stream-2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году", - отметили в компании.

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