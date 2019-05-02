Лидер ХДС выступила в поддержку "Северного потока-2"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку строительства трубопровода "Северный поток-2". "ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, актуален он или нет", - отметила Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa в четверг, 2 мая.

По ее словам, роль природного газа в Германии будет расти, особенно если учесть, что страна собирается в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.

Одновременно лидер ХСС признала, что понимает опасения восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша, и добавила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Манфред Вебер обещает блокировать строительство газопровода

Комментируя тот факт, что совместный кандидат от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber) критично относится к российско-германскому энергетическому проекту, Крамп-Карренбауэр заявила, что считает это "вполне нормальным".

В апреле Вебер в интервью польской газете The Polska Times заявил, что, если его изберут председателем Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. При этом политик выразил уверенность в том, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.