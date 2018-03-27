Последнее обновление: 27.03.2018 17:05

Германия выдала полный комплект разрешений на строительство Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Как говорится в сообщении проектной компании, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

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