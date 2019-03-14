Рынки акций Европы достигли 5-месячного пика после отказа Британии от Brexit без сделки

Европейские фондовые рынки достигли пятимесячного максимума в начале торгов четверга, после того как британский парламент отклонил возможность выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Участники торгов, однако, проявляют осторожность в преддверии еще одного голосования в парламенте в четверг вечером об отсрочке Brexit.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5 процента к 11.45 МСК, тогда как британский FTSE 100 меняется незначительно. Фунт стерлингов ослаб после роста в ходе предыдущей сессии.

Акции Lufthansa подешевели на 5,5 процента, демонстрируя худшую динамику среди бумаг региона, после того как компания отчиталась о падении операционной прибыли на 11 процентов в четвертом квартале.

Акции немецкой GEA вышли в лидеры роста, подорожав на 8,3 процента на фоне воодушевляющей отчетности компании. Примерно столько же прибавили бумаги итальянской Leonardo.