Европейские акции в минусе после снижения прогноза Daimler

Европейские акции снижаются в понедельник после ухудшения прогноза годовой прибыли производителем Mercedes-Benz Daimler, в то время как инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая на саммите G20 на этой неделе.

Акции Daimler AG упали на 4,7% к 11.4 после того, как компания понизила в воскресенье прогноз прибыли на 2019 год и увеличила резервы на урегулирование претензий, связанных с дизельными автомобилями, на сотни миллионов евро.

Вслед за этим вниз пошли акции других автомобильных компаний, потянув за собой немецкий индекс DAX, который снизился на 0,48%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,17%.

Британский индекс FTSE 100 вырос благодаря подъему цен на нефть после того, как госсекретарь США Майк Помпео сказал, что в понедельник будут объявлены новые “существенные” санкции против Ирана.

Бумаги MorphoSys выросли на 6,3% после того, как опубликованные компанией данные показали, что ее препарат от рака крови достиг своей основной цели в ходе исследования.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 на этой неделе, возобновив торговые переговоры между двумя странами.