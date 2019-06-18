Европейские акции восстанавливаются за счет комментариев Драги

Европейские фондовые рынки восстанавливают потери начала сессии вторника после обещания главы Европейского центрального банка Марио Драги ввести новые меры стимулирования, если состояние экономики не улучшится, которое компенсировало очередное предупреждение о замедлении продаж в секторе полупроводников.

Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.

Панъевропейский индекс STOXX 600 растет на 0,73% к 12:45. Чувствительный к изменению процентных ставок банковский сектор снижается на 0,15%.

Новости, поступающие от европейских компаний, по-прежнему указывают на то, что экономика еврозоны пока не может восстановиться, несмотря на многолетние меры для стимулирования роста.

Акции немецкого производителя чипов Siltronic падают на 13,1% после того, как компания сообщила, что американские ограничения на экспорт в Китай навредят бизнесу, а ее продажи во втором квартале будут “значительно ниже”, чем в первом, и, скорее всего, продолжат снижаться.

“Череда предупреждений в сфере бизнеса микросхем является еще одним доказательством того, что торговая война - один из ключевых рисков”, - сказала Симона Гамбарини из Capital Economics.

Акции других производителей полупроводников Infineon Technologies и STMicroelectronics также падают, теряя 4,9% и 2,5% соответственно, потянув за собой техсектор.

Инвесторы ждут начала ключевого заседания Федрезерва позднее во вторник. Ожидается, что по итогам двухдневного заседания центральный банк США оставит стоимость заимствований без изменений, но заявление регулятора может позволить оценить воздействие торговой войны между США и Китаем, призывов президента Дональда Трампа к снижению ставок и более слабых экономических данных.