Европейские акции в плюсе, несмотря на падение бумаг производителей чипов

Хорошие экономические данные и рост цен на нефть поддержали европейские фондовые рынки в пятницу, компенсировав очередное снижение акций производителей чипов из-за последствий американского запрета на торговлю с Huawei Technologies.

Инвесторы также соблюдали осторожность на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Завершающаяся неделя ознаменовалась ростом европейских рынков примерно на 2% и падением доходности госбондов и евро.

Подъем цен на нефть привел к росту акций Royal Dutch Shell, BP и Total. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,05% к 11:55 МСК.

Немецкий индекс DAX компенсировал потери начала сессии, поднявшись на 0,27%, после того как данные указали на рост деловой активности в Германии в июне, что свидетельствует о стабилизации темпов расширения крупнейшей экономики Европы во втором квартале.

Наибольшее снижение показали акции производителей полупроводников: бумаги Infineon, AMS, STMicroelectronics, Siltronic и Dialog Semiconductor упали на 0,12-3,12%.

Испанский IBEX вырос на 0,73%, показав динамику лучше большинства европейских индексов.