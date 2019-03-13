Рынки акций Европы малоподвижны на фоне неопределенности вокруг Brexit

Европейские фондовые рынки меняются незначительно в среду на фоне неопределенности вокруг планируемого Британией выхода из Евросоюза, а также в отсутствие корпоративных и экономических новостей, способных повысить аппетит инвесторов к риску.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.50 подрос на 0,15 процента после снижения на 0,06 процента к закрытию вторника, когда стало ясно, что британский парламент не одобрит план Brexit, предложенный премьер-министром Терезой Мэй.

Британский индекс FTSE также не демонстрирует существенных изменений, прибавив 0,07 процента на фоне восстановления фунта стерлингов после падения в предыдущую сессию.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas подешевели на 3,3 процента, показывая одну из худших динамик среди бумаг, после того как компания предупредила о замедлении роста продаж в первой половине года, в особенности в Северной Америке, из-за проблем функционирования цепи поставок.

Большие потери понесли акции владельца Zara Inditex, которые снизились на 5 процентов, поскольку компания отчиталась о годовой прибыли, которая оказалась немного ниже прогнозов аналитиков.