Рынки акций Европы в плюсе за счет оптимизма в отношении торговли, Brexit

Рынки акций Европы выросли в пятницу, превысив пятимесячный максимум, достигнутый днем ранее, так как инвесторов воодушевили оптимистичные сигналы о прогрессе торговых переговоров США и Китая, а также решение британских законодателей поддержать отсрочку Brexit.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.53 вырос на 0,1 процента. Индекс может показать максимальный недельный рост за месяц.

Все основные биржи торговались на положительной территории, при этом британский FTSE 100 опережал динамику рынка при поддержке горнорудного и нефтяного секторов на фоне роста цен на металлы и нефть. Немецкий DAX, чувствительный к ситуации в торговле, прибавил 0,11 процента.

Технологический сектор вышел в лидеры роста, набрав 0,67 процента на фоне превзошедших прогнозы результатов американского производителя чипов Broadcom и надежд на то, что Вашингтон и Пекин урегулируют торговые разногласия.

Акции Swedbank подешевели на 1,45 процента на фоне усугубившегося скандала вокруг отмывания денег с участием Danske Bank.

Бумаги Wirecard сбавили 6,5 процента, так как Citi понизил рейтинг немецкого оператора платежных карт.