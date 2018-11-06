ЕС готов предложить Лондону компромисс по Северной Ирландии

В процессе переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского Союза ("Брекзите") Брюссель разрабатывает компромиссное решение проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией, сообщила во вторник, 6 ноября,британская газета The Timesсо ссылкой на высокопоставленных представителей Евросоюза.

По ее сведениям, ЕС готовится предложить Лондону "независимый механизм", с помощью которого британцы смогут выйти из временного таможенного соглашения с Брюсселем.

На 6 ноября запланировано заседание британского кабинета министров, в повестке дня которого будет вопрос переговоров о "Брекзите". Ожидается, что премьер-министр Тереза Мэй попытается заручиться поддержкой правительства в вопросе проведения внеочередного саммита ЕС с целью утверждения итогового соглашения.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Тереза Мэй получила от ЕС гарантии того, что Великобритания может остаться в таможенном союзе после "Брекзита", чтобы избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, остается главным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.