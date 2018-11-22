ЕС и Великобритания договорились о предварительных условиях партнерства - документ

Европейский союз и Великобритания рассчитывают на широкомасштабное партнерство после выхода страны из блока, показал текст проекта соглашения о дальнейших отношениях, который лидеры должны будут одобрить в воскресенье.

В документе говорится, что ЕС и Великобритания “договорились развивать далеко идущее, широкомасштабное и сбалансированное экономическое партнерство”.

“Это партнерство будет носить всеобъемлющий характер и включать в себя создание свободной торговой зоны, а также более тесное сотрудничество в секторах... Оно будет подкреплено положениями, гарантирующими равные условия”.

В тексте также говорится, что отношения Великобритании и ЕС после Brexit будут основаны на уважении “целостности единого рынка ЕС и таможенного союза, а также внутреннего рынка Соединенного Королевства, и признании того, что Великобритания будет проводить независимую торговую политику помимо этого экономического партнерства”.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с заявлением о Brexit в Палате общин в четверг в 14.30 (17.30), говорится в твиттере оппозиционной Лейбористской партии.