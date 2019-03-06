Постпреды ЕС согласовали "азовский пакет" санкций в отношении РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) согласовал в среду, 6 марта, в Брюсселе, ограничительные меры против физлиц, причастных к задержанию военнослужащих украинских ВМС в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter уже приветствовал "новый азовский пакет санкций в отношении России", предусмотренных за "акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей".

Как передают информагентства со ссылкой на диписточники, речь идет о списке из восьми человек. Этот перечень будет добавлен в общий реестр тех, кто "находится под санкциями в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", передает "Интерфакс".

Список должен быть окончательно утвержден Советом ЕС до 17 марта. Санкции в отношении лиц из общего реестра также до конца будущей недели должны быть продлены на полгода.

Петр Порошенко поблагодарил Брюссель за поддержку "украинского народа" и призвал к усилению воздействия на российские власти: "Мы обеспечим мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, обеспечения свободы судоходства в Азовском море, международного статуса Керченского пролива и снятия экономической блокады Россией украинского Приазовья".

Ранее спецпредставитель США Волкер во время визита в Украину назвал неправомерным нападение России на украинских моряков и заявил о поддержке Вашингтоном судоходства в Черном море.