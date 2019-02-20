Евросоюз продлит санкции против России на полгода

ЕС предварительно согласовал продление на полгода индивидуальных санкций за "нарушение территориальной целостности" Украины, расширив список на восемь фамилий в связи с событиями в Черном море, сообщил в среду РИА Новости источник в Брюсселе.

В середине марта истекает срок так называемых индивидуальных санкций, продленных осенью прошлого года. Ранее сообщалось, что согласованные на этой неделе странами ЕС новые санкции из-за событий в Черном море также могут быть введены в середине марта.

"Послы стран ЕС согласовали решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", - сообщил источник.

По его данным, в список будут включены имена еще восьми физических лиц. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.