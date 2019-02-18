Могерини: решение по санкции против РФ может быть принято в "ближайшие пару недель"

Решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие пару недель", - , заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Ф.Могерини отметила, что в Брюсселе хотели бы видеть позитивные изменения, и тогда члены ЕС были бы готовы пересмотреть свое решение. "К настоящему моменту мы видим ситуацию совершенно иного характера", - подчеркнула она.

"Я с самого начала, всегда говорила, что цель санкций - это не ввести их навсегда, они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась", - заявила она, отметив, что однажды они могут быть сняты. "Но мы не видим позитивных шагов, и вот почему страны-члены (ЕС) до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять", - добавила Ф.Могерини.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Агентство отмечало, что на Совете ЕС на уровне глав МИД, который стартует в понедельник, о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).