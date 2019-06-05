Последнее обновление: 05.06.2019 18:28

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020 года

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций к РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения, срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.

Агентство сообщает, что в Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.

3 июня агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

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