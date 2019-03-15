Евросоюз продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины

ЕС продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций РФ за "нарушение территориальной целостности" Украины до 15 сентября 2019 года, говорится в опубликованном в пятницу решении.

"В связи с продолжающимся подрывом или угрозами в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, решение от 2014 года должно быть продлено на очередные шесть месяцев", - говорится в Официальном журнале ЕС постановлении.

Санкции продлены до 15 сентября этого года. Решение вступает в силу в день опубликования.

ЕС исключил из списка в связи с кончиной главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Всего в настоящее время эти меры распространяются в общей сложности на 170 физических и 44 юридических лиц.