Последнее обновление: 15.03.2019 15:58

ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Решение опубликовано в Официальном журнале организации.

В список вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Решение вступает в силу со дня публикации.

Кроме того, ввести санкции против России из-за инцидента в Азовском море планируют США. Ограничения могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны. Об этом говорится в тексте законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который внесли в конгресс в феврале.

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