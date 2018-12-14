ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев - до конца июня 2019 года - срок действия экономических санкций, введенных им против РФ.

"Учитывая нулевой прогресс в реализации минских договоренностей, ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Одновременно страны ЕС потребовали от Москвы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, . Санкции за керченский кризис введены не были.

Правительство ФРГ ранее выступило за продление санкций из-за недостаточных усилий Москвы в выполнении тех положений минских договоренностей, которые направлены на урегулирования конфликта на востоке Украины.

Срок действия санкций, введенных в 2014 году за поддержку Россией сепаратистов в Донбассе и затем неоднократно продленных, истекал 31 декабря 2018 года. Штрафные меры направлены против российских государственных банков, оборонной и нефтегазовой промышленности.