Путин не скрывает, что приказал расстрелять украинских моряков - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил руководство НАТО, Европейского Союза, США, других стран-партнеров за солидарность в условиях акта прямой агрессии России против Украины. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN о реакции мировых лидеров на российскую агрессию против Украины

Порошенко рассказал об обстоятельствах и деталях агрессии российских военных против украинских моряков, которая произошла в акватории Керченского пролива.

«Это впервые, когда Путин уже просто не скрывает больше, что это был его приказ применить вооруженные силы и открыто расстрелять украинских военных на наших кораблях», - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что Украина имеет двустороннее соглашение с Россией о свободном судоходстве в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

«В соответствии с этим соглашением мы имеем абсолютную свободу передвижения через Керченский пролив и в Азовском море, без каких-либо ограничений», - сказал президент и добавил, что задерживать, даже больше - блокировать украинские суда абсолютно противозаконно в соответствии с международным правом относительно свободной навигации.

«Это очень опасный прецедент и мы должны обеспечить международную реакцию, потому что завтра любое международное судно может быть подвергнуто нападению. Мы не можем больше с этим мириться», - подытожил президент.

В соответствии с международным правом - это прямой акт агрессии, который полностью попадает под резолюцию ООН, подчеркнул Порошенко и уточнил, что это нападение состоялось «в нейтральных международных водах Черного моря».

Глава государства призвал весь мир проявить единство и солидарность с Украиной в защите ее свободы и демократии.