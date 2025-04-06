Jaguar и Land Rover приостановит поставки авто в США из-за пошлин

Компания Jaguar и Land Rover приостановит поставки своих автомобилей британского производства в США на месяц, сообщила компания, поскольку она рассматривает, как смягчить расходы из-за 25% пошлин Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Компания Jaguar Land Rover (JLR), которая принадлежит индийской Tata Motors подтвердила временную приостановку экспорта в США.

"Поскольку мы работаем над новыми условиями торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая паузу в отгрузке в апреле, поскольку мы разрабатываем наши средне и долгосрочные планы", - говорится в сообщении JLR, отправленном по электронной почте.

По данным отраслевой организации SMMT, США являются вторым по величине импортером автомобилей британского производства после ЕС, на который приходится почти 20%.

Компания Jaguar Land Rover, один из крупнейших британских производителей по объему производства. Ежегодно компания продает 400 000 Range Rover Sports, Defenders и других моделей, а экспорт в США составляет почти четверть продаж.