В SEC прояснили легальный статус стейблкоинов

Подразделение корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвало характеристики стейблкоинов, не относящихся к ценным бумагам.

Криптоактивы, «разработанные и продаваемые для использования в качестве средства платежей, перевода денег или хранения ценности», но не для инвестирования, не являются ценными бумагами.

«Подразделение считает, что предложение и продажа (упомянутых) стейблкоинов в порядке и при обстоятельствах, описанных в настоящем заявлении, не подразумевают предложение и продажу ценных бумаг», - говорится в документе.

Согласно заявлению, такие стейблкоины «разработаны для поддержания стабильной стоимости по отношению к доллару США и обеспечены долларами США и/или другими активами, которые считаются низкорисковыми и ликвидными».

Средства должны храниться в резерве и соответствовать или превышать стоимость стейблкоинов в циркуляции. Эмитент обязан выпускать и погашать актив по требованию в неограниченных количествах.

Торги на вторичном рынке и участие посредников в транзакциях допускается, однако стейблкоины не должны давать держателям права на любые формы дивидендов и долю в компании эмитента или другом бизнесе.

Использование криптоактивов и ценных металлов в обеспечении не допускается, что может послужить барьером для USDT от Tether на рынке США. Однако, по словам главы компании Паоло Ардоино, запрет не станет проблемой — при необходимости фирма выпустит новый актив специально для американского рынка.

Ранее в SEC исключили связь майнинга с применением алгоритма консенсуса Proof-of-Work с ценными бумагами.