ФРС должна остановить сокращение баланса в 2019 году - член совета управляющих

Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года, сказала в четверг член совета управляющих регулятора Лейл Брейнард, указав на то, что портфель облигаций центробанка в конечном итоге может остаться значительно выше, чем ожидалось всего несколько месяцев назад.

“Процесс нормализации баланса действительно выполнил те задачи, которые должен был”, - сказала Брейнард в интервью CNBC, добавив, что не хотела бы, чтобы этот инструмент, использование которого приводит к ужесточению финансовых условий, действовал вразрез с политикой в отношении ставок.

ФРС по итогам январского заседания оставила ставки без изменений и сообщила, что будет терпеливой в отношении их возможного повышения в текущем году.

Сокращение баланса регулятора, объем которого сейчас составляет $4 триллиона, “необходимо завершить позднее в текущем году”, сказала Брейнард.

ФРС начала сокращать баланс с почти $4,5 триллиона в октябре 2017 года и рассчитывала, что этот процесс займет несколько лет.

Однако, несмотря на укрепление экономики и постепенное повышение ставок ФРС, сокращение баланса все чаще подвергалось критике. Опубликованное в феврале исследование Федерального резервного банка Канзас-Сити показало, что сокращение портфеля облигаций регулятором оказывает повышательное давление на стоимость заимствований, что может убедить центробанк остановить этот процесс раньше, чем планировалось.

Брейнард назвала перспективы американской экономики “устойчивыми”, но отметила усиление понижательных рисков, среди которых - замедление экономического роста в Китае и Европе, а также неопределенность в торговле.