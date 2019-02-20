ФРС может потребоваться немного повысить ставку - глава ФРБ Кливленда

Федеральной резервной системе США, возможно, понадобится дальнейшее повышение ставок, но у нее есть время, чтобы оценить состояние экономики, прежде чем ужесточать условия кредитования, сказала во вторник глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

“Денежно-кредитная политика не кажется слишком опережающей или отстающей (по отношению к инфляции), - сказала Местер во время выступления в Университете Делавэра. - Это дает нам возможность продолжать сбор информации об экономике”.

Местер сказала, что экономический рост, вероятно, продолжится в 2019 году, хотя его темпы и замедлятся по сравнению с прошлым годом, так же как и рост занятости. Инфляция, по ее словам, скорее всего, останется вблизи 2-процентого целевого ориентира ФРС.

“Если экономика будет развиваться в том направлении, которое я назвала наиболее вероятным, ставку по федеральным фондам, возможно, потребуется немного поднять с нынешних уровней”, сказала она.

В то же время Местер признала риски для экономики, связанные с замедлением экономического роста в Европе и Китае, а также текущими торговыми переговорами США и КНР.

Если в результате некоторых из этих рисков экономика замедлится сильнее, чем ожидается, то “мне придется скорректировать мой прогноз и взгляды на политику”, сказала она.