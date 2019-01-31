Последнее обновление: 31.01.2019 10:38

ФРС сохранила ставку, обещает быть терпеливой в вопросе ее повышений

Категории: США Банки

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента и сообщила, что будет терпеливой в отношении ее возможного повышения в текущем году, указав на неопределенность прогноза для американской экономики.

Хотя регулятор отметил, что наиболее вероятным сценарием является продолжение роста экономики и рынка труда США, из заявления пропали фигурировавшие там в декабре фразы о том, что риски для экономического прогноза “в общем сбалансированы” и дальнейшее повышение ставок было бы уместным в 2019 году.

Регулятор также сообщил, что продолжит ежемесячное сокращение активов на балансе, но готов изменить его темпы на фоне “развития ситуации в экономике и финансовой сфере”.

Опрошенные Reuters инвесторы полагали, что регулятор не будет менять ставку на фоне недостатка экономических данных.

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