ФРС сохранила ставку, обещает быть терпеливой в вопросе ее повышений

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента и сообщила, что будет терпеливой в отношении ее возможного повышения в текущем году, указав на неопределенность прогноза для американской экономики.

Хотя регулятор отметил, что наиболее вероятным сценарием является продолжение роста экономики и рынка труда США, из заявления пропали фигурировавшие там в декабре фразы о том, что риски для экономического прогноза “в общем сбалансированы” и дальнейшее повышение ставок было бы уместным в 2019 году.

Регулятор также сообщил, что продолжит ежемесячное сокращение активов на балансе, но готов изменить его темпы на фоне “развития ситуации в экономике и финансовой сфере”.

Опрошенные Reuters инвесторы полагали, что регулятор не будет менять ставку на фоне недостатка экономических данных.