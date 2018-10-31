Внешний госдолг РБ на 1 октября 2018 года составил $16,5 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 октября 2018 года составил 16,5 млрд. долларов США и снизился с начала года на 183,0 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц) или на 1,1%, сообщил сегодня Минфин РБ.

В январе-сентябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 718,4 млн. долларов США: 668,7 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; 325,9 млн. долларов США – банков КНР; 119,8 млн. долларов США – МБРР; 4,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 763,4 млн. долларов США: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 341,4 млн. долларов США – банки КНР; 306,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 264,8 млн. долларов США – ЕФСР; 48,7 млн. долларов США – МБРР; 1,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2018 года составил 9,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 456,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,0%.

За январь-сентябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 281,8 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 260,7 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.

В целом, госдолг Республики Беларусь на 1 октября 2018 года составил 44,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд. рублей, или на 5,7%.