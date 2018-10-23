Доллар незначительно дорожает в паре с евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в паре с евро, японская иена дорожает. Кроме того, на фоне усиления глобальных рисков дорожают также US Treasuries и другие защитные активы, сообщает Bloomberg.

Инвесторы избегают рисковых активов из-за торговой войны США с Китаем, усиления напряженности в отношениях стран Запада и Саудовской Аравии, а также обсуждения итальянского бюджета.

Евро к 9:42 стоил $1,1458 по сравнению с $1,1464 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник, по итогам которых единая валюта потеряла 0,4% стоимости.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился на то же время до 112,40 иены против 112,82 накануне.

За евро к 9:42 давали 128,80 иены по сравнению со129,35 иены на закрытие вчерашних торгов.

"Падение на рынке акций подстегивает неприятие риска, - отмечает главный валютный стратег Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки. - Конфликт США и Китая, вероятно, продолжится и после выборов в США", которые пройдут в начале ноября.

Доходность US Treasuries снижается для всех сроков обращения, для 10-летних гособлигаций она опустилась на 2 базисных пункта - до 3,18%.

В Эр-Рияде начинает работу форум Future Investment Initiative, который в этом году оказался в центре внимания всего мира из-за событий, лежащих за пределами его повестки.

Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд из-за предполагаемого убийства Джамаля Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии в Турции.