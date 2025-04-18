МАРТ считает ценовую ситуацию на потребительском рынке Беларуси "управляемой"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считает ценовую ситуацию на потребительском рынке "управляемой и стабильной". Это следует из комментария ведомства.

Как сообщалось, в марте 2025 г. годовая инфляция ускорилась до 5,9% (за аналогичный период прошлого года – 5,6%).

К основным причинам роста цен в первом квартале 2025 года МАРТ назвало повышение цен импорта на фоне высокой инфляции в России, увеличение мировых цен на отдельные продовольственные товары, изменение географии импорта по отдельным товарам.

Кроме того, на ускорение инфляции в марте повлияло повышение в рамках действующего законодательства отпускных цен производителями, сезонное повышение цен на овощи и яблоки, предусмотренное при введении предельных отпускных и розничных цен, а также некоторое ослабление ценового регулирования.