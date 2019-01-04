Европейские рынки акций торгуются в плюсе

Европейские фондовые индексы растут в пятницу, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, благодаря информации о том, что Китай и США готовят встречу для проведения нового раунда торговых переговоров.

Министерство торговли Китая подтвердило в пятницу, что делегация США во главе с заместителем торгового представителя США Джеффри Герришем посетит КНР в понедельник и вторник.

Статданные по экономике еврозоны, обнародованные 4 января, указали на более значительное, чем ожидалось ранее, замедление темпов роста деловой активности в еврозоне в декабре, на фоне протестов во Франции, а также проблем автомобильного сектора Германии.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре опустился до 51,1 пункта с 52,7 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Предварительное значение индекса составляло 51,3 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра. Индикаторы производственных ожиданий и новых заказов в декабре опустились до минимумов с 2014 года.

"Компании не ожидают немедленного восстановления спроса, - отмечает экономист IHS Markit Крис Уильямсон. - Среди факторов, вызывающих опасения, - торговые войны, Brexit, повышенная политическая неопределенность, волатильность финансовых рынков и замедление глобального экономического подъема".

Британский сводный PMI в декабре вырос до 51,4 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, притом что индикатор сферы услуг поднялся до 51,2 пункта с 50,4 пункта, минимального уровня с момента Brexit, зафиксированного в ноябре.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,4% - до 328,25 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 1%, германский DAX - 1,6%, французский CAC 40 - 1,1%. Испанский IBEX 35 увеличился на 1,6%, итальянский FTSE MIB прибавил 2%.

Котировки акций горнодобывающих и энергетических компаний растут на торгах в пятницу благодаря подъему цен на металлы и нефть.

Бумаги BHP подорожали почти на 3%, Rio Tinto - на 1,9%, Anglo American - на 3%, Glencore - на 3,3%, Antofagasta - на 3,9%.

Стоимость акций Total выросла на 2,1%, BP - на 1,8%, Shell - на 1,3%, Eni - на 2,7%.

Цена бумаг Airbus поднялась в ходе торгов на 1,6%. Авиастроительный концерн не смог выполнить план выпуска самолетов в прошлом году, несмотря на то, что его предприятия работали до последних минут 31 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.