Фондовые индексы Европы растут после падения накануне

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в пятницу, восстанавливаюсь после рекордного в текущем году падения в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:41 мск изменился слабо и торгуется на уровне 360 пунктов. С начала недели он прибавил около 0,1%.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,16%, французский CAC 40 - на 0,07%, итальянский FTSE MIB - на 0,25%. Германский DAX потерял 0,05%, испанский IBEX 35 - 0,37%.

Накануне европейские рынки акций упали максимальными темами с декабря после того, как Еврокомиссия резко ухудшила прогнозы роста ВВП еврозоны, а Банк Англии снизил оценку экономического подъема в Великобритании.

Негативным фактором также стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

В пятницу участники рынка оценивают статданные и продолжают следить за отчетностью крупных компаний.

Как стало известно из сообщения министерства торговли Германии, объем германского экспорта в декабре 2018 года подскочил на 1,5% относительно ноября, а импорт увеличился на 1,2%. Эксперты в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.

В 2018 году в целом объем экспортированных из Германии товаров повысился на 3%, до 1,318 трлн евро, тогда как импорт подскочил на 5,7%, до 1,09 трлн евро. Профицит внешнеторгового баланса в минувшем году сократился на 8,1%, до 227,8 млрд евро.

Тем временем объем промышленного производства во Франции в декабре вырос на 0,8% к ноябрю и упал на 1,4% в годовом выражении. В перерабатывающей отрасли производство увеличилось на 1% в помесячном выражении и снизилось на 1% в годовом.

Итальянское промпроизводство сократилось в декабре по итогам четвертого месяца подряд. Снижение составило 0,8% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%.

Акции Zurich Insurance Group дешевеют на 0,3%. Накануне крупнейшая страховая компания Швейцарии отчиталась о росте чистой прибыли в 2018 году на 24%, несмотря на ряд природных катастроф. Показатель вырос с $3 млрд до $3,72 млрд, хотя опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали снижения до $2,98 млрд.

Цена бумаг Hermes International SCA растет на 0,7%. Французский дом моды увеличил выручку на 7,5% по итогам прошлого года, почти до 6 млрд евро, на фоне роста продаж во всех регионах присутствия компании.

Капитализация нефтесервисной компании Aker Solutions ASA уменьшилась на 0,6%, хотя компания увеличила чистую прибыль в шесть раз в четвертом квартале, до 158 млн норвежских крон ($18,4 млрд), и повысила выручку до 6,95 млрд крон с 6,44 млрд крон. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций британской генкомпании SSE поднялась на 0,4%, несмотря на то, что компания ухудшила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до 64-69 пенсов на акцию с ранее ожидавшихся 70-75 пенсов.