США предприняли шаги к введению пошлин на заходящие в порты страны китайские суда

Администрация Трампа предприняла шаги к введению пошлин на китайские суда, заходящие в порты США, что может изменить мировые торговые маршруты и обострить таможенную войну между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно плану Управления торгового представителя США, все китайские суда (построенные в Китае или принадлежащие китайским компаниям), заходящие в США, будут платить сбор, рассчитанный по объему перевозимого груза, за каждый рейс отдельно.

Этот шаг является следствием расследования, которое инициировала администрация Байдена, чтобы определить, представляет ли китайское судостроение угрозу национальной безопасности США. Наряду с этим, пошлина накладывается также на суда-автовозы, построенные за пределами США, даже если они не китайские.

Через три года также будет ограничен вход в США для иностранных судов, перевозящих сжиженный природный газ. Через полгода для китайских судов сбор составит $50 за одну нетто-регистровую тонну (это объем коммерческого пространства судна) и будет постепенно расти в течение трех лет.

Китайские суда будут оцениваться по нетто-тоннажу или количеству контейнеров. Собранные средства пойдут на восстановление американской судостроительной отрасли, которая уже давно сосредоточилась на военных заказах вместо коммерческого флота.

В пятницу утром акции азиатских судоходных компаний (кроме китайских) подскочили, тогда как китайские снизились вместе с более широким рынком.

Этот вариант предложения отличается от первоначального плана, который предусматривал фиксированный сбор не менее $1 миллиона за каждый вход судна в американский порт. Теперь предлагается рассчитывать пошлину в зависимости от тоннажа.

Еще одно важное изменение - сбор будут брать за каждый рейс, а не за каждый портовый заход, как раньше. Это важно, ведь судоходные компании опасались, что из-за начальной модели крупные суда будут пытаться заходить только в один порт, что вызвало бы пробки.

Операторы судов могут избежать сбора в течение трех лет, если докажут, что заказали строительство нового судна в США.