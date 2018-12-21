Рынки акций Европы снижаются вслед за Уолл-стрит

Европейские фондовые рынки начали торги пятницы на отрицательной территории, следуя примеру американских и азиатских площадок, которые пострадали на фоне угрозы приостановки работы американского правительства и дальнейшего повышения ставок в США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:25 снизился на 0,3 процента, приблизившись к минимумам, которые в последний раз отмечались в конце 2016 года.

Большинство европейских бирж и отраслевых индексов ушли в минус на фоне падения американских фондовых рынков накануне.

В плюсе торгуются акции Delivery Hero, крупнейшего в мире онлайн-сервиса доставки еды, которые подскочили почти на 20 процентов, после того как компания объявила о продаже своего немецкого бизнеса базирующейся в Нидерландах Takeaway.com.

Бумаги Takeaway.com подорожали на 27 процентов и могут показать рекордный однодневный рост.

В то же время акции Danske Bank, оказавшегося в центре скандала с отмыванием денег, подешевели примерно на 3 процента, так как кредитор во второй раз за год ухудшил прогноз прибыли на 2018 год.