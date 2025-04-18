Последнее обновление: 18.04.2025 12:07

В правительстве Беларуси обсудили развитие биотехнологической отрасли

Вице-премьеры Николай Снопков и Юрий Шулейко провели в Совмине совещание, на котором обсуждалось развитие биотехнологической отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании речь шла о развитии действующих производств Белорусской национальной биотехнологической компании (БНБК), максимальном вовлечении в производственный процесс всех производимых сопутствующих компонентов.

«Завершается работа по исследованию потенциальных рынков сбыта планируемой к производству продукции, изучается мнение экспертов», - говорится в сообщении пресс-службы.



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