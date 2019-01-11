ФРС будет терпелива при принятии решений о подъеме ставок - Пауэлл

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в четверг вновь подчеркнул, что американский центробанк имеет возможность проявить терпение в отношении новых повышений процентных ставок, пока чиновники пытаются понять, замедлится ли рост экономики США в этом году, как опасаются некоторые участники финансовых рынков, или продолжит набирать обороты, как ожидает ФРС.

Поскольку признаки чрезмерно высокой инфляции или наличия крупных рисков на финансовых рынках отсутствуют, Федрезерв, по словам Пауэлла, в ближайшие месяцы намерен “ждать и наблюдать”.

“Особенно учитывая, что инфляция низкая и находится под контролем, у нас есть возможность проявить терпение и внимательно следить” за тем, что будет происходить в 2019 году, сказал Пауэлл на заседании Экономического клуба в Вашингтоне.

На прошлой неделе Пауэлл также подчеркнул гибкость центробанка и терпение в оценке данных, что ослабило ожидания неуклонного повышения ставок.

Американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,45 процента по итогам торгов четверга, а доходность казначейских облигаций США осталась без изменений.

Глава ФРС также повторил, что, независимо от ситуации с процентными ставками, регулятор продолжит с каждым месяцем сокращать свой портфель облигаций объемом почти $4 триллиона и его уровень станет “значительно меньше”, чем сейчас.

Согласно обнародованным в декабре прогнозам чиновников ФРС, американский центробанк может повысить ставки в среднем два раза в 2019 году. Однако Пауэлл призвал не считать подобные прогнозы “планом”.

“Такого плана не существует. Это зависело от крайне оптимистичного прогноза на 2019 год”, который может воплотиться или не воплотиться, и ФРС будет соответствующим образом корректировать политику, сказал Пауэлл.

По словам главы ФРС, указаний на приближение рецессии в экономике США нет.

“Нет никакой предопределенной траектории ставок... особенно сейчас”, – сказал Пауэлл. По его словам, если рост мировой экономики еще больше замедлится, ФРС сможет “гибко и быстро изменить политику”.