ФРС может взять паузу в повышении ставок

Чиновники Федеральной резервной системы США сказали, что могут повременить с дальнейшим повышением ставок, пока не прояснится, повлияет ли замедление мирового экономического роста и неустойчивость финансовых рынков на в целом хорошие перспективы американской экономики.

Президенты четырех из 12 региональных Федеральных резервных банков сказали в среду, что хотят получить более ясное представление о состоянии экономики, прежде чем продолжать ужесточение монетарной политики.

Протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что многие чиновники центробанка разделяют этот взгляд, считая, что “подходящие масштабы и сроки дальнейшего ужесточения политики менее понятны, чем прежде”, в связи с рисками со стороны рынков и из-за рубежа.

Трое из четырех представителей ФРС, выступивших в среду, - глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард - в этом году являются голосующими членами Федерального комитета по открытым рынкам.

Буллард уже долгое время выступает против повышения ставки ФРС, но осторожность Эванса и Розенгрена указывает на изменения в их взглядах.

Эванс сказал в среду, что все еще считает необходимым трижды повысить ставки в 2019 году, но отметил, что “у нас есть достаточно пространства, чтобы подождать и внимательно рассмотреть поступающие данные и другие обстоятельства”, поскольку нет указаний на то, что инфляция превысит 2-процентный целевой уровень ФРС.

Розенгрен сказал, что ФРС надо будет дважды повысить ставки в 2019 году, однако также отметил потенциальные угрозы для роста экономики США, добавив, что прислушивается к предупреждениям со стороны рынков, в том числе к усилению ожиданий снижения стоимости заимствований.

Буллард сказал The Wall Street Journal, что, хотя у ФРС сейчас “хороший уровень процентной ставки”, необходимости спешить с дальнейшим повышением нет.

Прогнозы ФРС, опубликованные после декабрьского заседания, когда регулятор повысил ключевую ставку в четвертый раз за 2018 год, предусматривают два повышения в 2019 году.

Однако трейдеры, согласно фьючерсам на краткосрочную процентную ставку, оценивают вероятность повышения стоимости заимствований в этом году менее чем в 25 процентов, а шансы снижения к январю следующего года - около 25 процентов.

Протокол последнего заседания ФРС показал, что, хотя чиновники, имеющие право голоса, единогласно поддержали решение о повышении ставки, они считают, что уместным, вероятно, будет “относительно ограниченный объем дополнительного ужесточения (политики)”. Некоторые представители ФРС без права голоса выступили против повышения ставки.

При этом многие члены Комитета по открытым рынкам сказали, что “могут позволить себе подождать с дальнейшим ужесточением политики”, показал протокол.