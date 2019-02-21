Акции Европы вблизи 4-месячных пиков, но слабые корпоративные отчеты сдерживают рост

Европейские фондовые рынки удерживаются вблизи четырехмесячных максимумов в четверг благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем, но разочаровывающая отчетность целого ряда компаний, включая Centrica, Technip и Moeller-Maersk, оказывает давление на котировки.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.33 торгуется без существенных изменений, тогда как чувствительный к ситуации в торговле немецкий индекс DAX вырос на 0,3 процента.

Вашингтон и Пекин начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся самых острых вопросов торгового спора, что говорит о наиболее значительном на данный момент прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны, сообщили Рейтер источники, знакомые с ходом переговоров.

В числе лидеров падения среди компонентов STOXX 600 оказались акции Centrica, подешевевшие на 10,4 процента после того, как компания предупредила, что установление потолка цен на электроэнергию может отрицательно сказаться на ее результатах в 2019 году.

Акции Moeller-Maersk потеряли в цене 10,8 процента, хотя финансовые результаты компании за четвертый квартал совпали с прогнозами, тогда как цена бумаг TechnipFMC упала почти на 8 процентов, поскольку нефтесервисная компания зафиксировала убыток в четвертом квартале.