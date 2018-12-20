Европейские индексы достигли минимумов 2016 года после заседания ФРС

Европейские фондовые рынки резко снизились в начале торгов четверга, при этом несколько основных индексов достигли двухлетних минимумов, так как разочаровавший инвесторов прогноз Федрезерва спровоцировал беспокойство о том, что ужесточение монетарной политики может еще больше усилить давление на экономику.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.54 снизился на 1,26 процента, британский FTSE 100 потерял 1,12 процента, а французский CAC опустился на 1,42 процента. Все три индекса достигли минимумов с декабря 2016 года.

ФРС в среду, как и ожидало большинство аналитиков, повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта до 2,25-2,50 процента и сигнализировала о том, что цикл ужесточения политики подходит к концу на фоне волатильности на финансовых рынках и замедляющихся темпов роста мировой экономики.

Акции производителя алюминия Norsk Hydro снизились на 3,21 процента, после того как США сообщили, что через месяц снимут санкции с алюминиевого гиганта Русала.

Бумаги Rio Tinto, BHP и Glencore потеряли от 2,18 до 2,66 процента.