Рынки акций Европы в плюсе за счет BP, восстановления банковского сектора

Европейские рынки акций достигли пика девяти недель во вторник, поскольку восстановление акций банков и рост нефтяного сектора за счет дорожающей нефти и оптимистичных результатов BP позволили компенсировать последствия разочаровывающих отчетов ряда компаний, в том числе поставщика Apple AMS.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.49 вырос на 0,6 процента, индекс акций еврозоны прибавил 0,62 процента, а британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,85 процента.

Бумаги BP подорожали на 3,42 процента, позволив индексу нефтяного сектора вырасти на 1,27 процента, так как компания сообщила, что увеличила прибыль вдвое - до $12,7 миллиарда - в 2018 году.

Рост цен на железную руду и беспокойство о снижении добычи одного из ведущих производителей, Vale, оказали поддержку индексу акций горно-металлургических компаний, в то время как акции банков еврозоны, оказавшиеся под давлением из-за беспокойства о замедлении роста экономики и миролюбивой риторики ряда центробанков, восстановились после шести сессий в минусе.

Бумаги AMS подешевели на 15,46 процента, так как поставщик Apple не стал выплачивать дивиденды и сообщил, что выручка в первом квартале снизится на фоне стабильного слабого спроса на смартфоны.

Акции Pandora подорожали на 11,53 процента, так как компания объявила о планах сократить расходы.