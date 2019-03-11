Рынки акций Европы выросли благодаря новостям о слияниях банков

Европейские фондовые рынки немного восстановились в понедельник на фоне сообщений о слияниях, которые поддержали акции банковского сектора и помогли компенсировать сохраняющееся беспокойство по поводу замедления роста мировой экономики.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,2 процента к 12.30, достигнув в пятницу минимальной отметки с 21 февраля, тогда как немецкий DAX прибавил 0,1 процента.

Британский FTSE поднялся на 0,8 процента и выглядит лучше аналогов благодаря росту цен на нефть. Фунт стерлингов ослаб на фоне неопределенности вокруг Brexit.

Акции немецкого кредитора Commerzbank подорожали на 4,1 процента, оказавшись в лидерах роста среди компонентов STOXX 600, на фоне сообщений о возможном слиянии с Deutsche Bank, бумаги которого прибавили в цене 2,1 процента.

Руководство Deutsche Bank согласилось провести переговоры с Commerzbank о целесообразности слияния банков, сообщил в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Акции Charter Court Financial и OneSavings Bank подорожали на 9,1 и 10,2 процента соответственно, после того как британские конкурирующие банки сообщили, что находятся на завершающей стадии переговоров о возможном слиянии.

В то же время бумаги французского производителя двигателей Safran подешевели на 1,4 процента после крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье. Самолеты 737 MAX 8 оснащены двигателями LEAP-1B, которые производит совместное предприятие General Electric Co и Safran SA.