Рынки акций Европы в минусе из-за горнорудного сектора

Рынки акций Европы снизились второй день подряд в четверг, поскольку разочаровывающие производственные данные Китая, крупнейшего потребителя металлов, ударили по акциям горно-металлургических компаний, в то время как тревоги инвесторов в отношении возможной торговой сделки КНР и США усилились.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.47 снизился на 0,31 процента, еще сильнее отойдя от пика более четырех месяцев, достигнутого ранее на этой неделе. Чувствительный к ситуации в торговле немецкий индекс DAX опустился на 0,18 процента, а британский FTSE 100 потерял 0,69 процента.

Горнорудный сектор оказался в лидерах падения, сбавив 1,74 процента, поскольку цены на медь снизились на фоне данных, согласно которым фабричная активность в Китае замедлилась третий месяц подряд в феврале. Акции Rio Tinto и BHP сбавили 2,02 и 2,03 процента соответственно.

Результаты компаний также спровоцировали колебания акций.

Бумаги AB InBev подорожали на 4,74 процента, так как крупнейшая в мире пивоваренная компания сообщила, что ждет уверенного роста выручки и прибыли в 2019 году.

Акции производителя сигарет British American Tobacco и швейцарской инжиниринговой компании ABB снизились на 2,6 и 1,5 процента соответственно после публикации их результатов.