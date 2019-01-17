Акции Европы в минусе из-за Societe Generale и Huawei

Рынки акций Европы снизились в четверг во главе с банковским сектором, после того как Societe Generale предупредил, что жесткие рыночные условия ударят по его квартальным результатам, а также на фоне новых проблем китайского технологического гиганта Huawei.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.49 МСК снизился на 0,3 процента. Немецкий индекс DAX опустился на 0,64 процента, а британский FTSE сбавил 0,36 процента.

Несколько американских законодателей в среду представили законопроект, предусматривающий запрет на продажу американских чипов Huawei и другим китайским компаниям, в то время как газета The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры США расследуют дело о предполагаемой краже Huawei информации, составляющей коммерческую тайну.

Автомобильный сектор, крайне чувствительный к ситуации в торговле, опустился на 0,77 процента, в то время как технологический сектор потерял 0,32 процента на фоне падения бумаг производителей чипов из-за того, что Taiwan Semiconductor спрогнозировал самое существенное за десятилетие падение выручки.

Наибольшие потери в банковском секторе понесли акции Societe Generale, которые подешевели на 3,53 процента. Французский банк сообщил, что на его результатах в четвертом квартале отрицательно скажутся жесткие рыночные условия и последствия продажи ряда активов.