Доходность итальянских госбондов достигла пика 7 недель на фоне политической напряженности

Доходность 10-летних госбондов Италии во вторник достигла максимума за последние семь недель на фоне беспокойств по поводу внутриполитической борьбы и предстоящего пересмотра кредитных рейтингов.

Аналитики отметили, что после пасхальных каникул торговля на рынках облигаций остается вялой. Рост цен на нефть до максимумов 2019 года также оказал повышательное давление на доходность госбондов еврозоны в целом. Доходность 10-летних госбондов Италии выросла на 10 базисных пунктов до 2,70 процента - максимума с начала марта.

Рейтинговое агентство S&P Global в пятницу должно пересмотреть кредитный рейтинг Италии, который сейчас находится на уровне “ВВВ” с негативным прогнозом.

Слабая экономика Италии и беспокойство из-за растущего дефицита бюджета вызывают опасения по поводу прогнозов по рейтингам страны.

“Я не ожидаю изменений в рейтингах, но на рынках наблюдается некоторая нервозность, - сказала Пуджа Кумра из TD Securities в Лондоне. - Кроме того, наблюдается обострение споров в правительстве и общая слабость европейских госбондов, что также не улучшает ситуацию”.

В пятницу партнеры по правящей коалиции Италии выступили со взаимными обвинениями в коррупции. Аналитики считают, что отношения между партиями “Лига” и “Движение пяти звезд” ухудшились максимально с момента формирования правительства в мае прошлого года.