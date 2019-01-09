Европейские индексы растут благодаря оптимизму в отношении торговой сделки США и КНР

Европейские фондовые индексы продолжили расти в среду на фоне уверенного подъема экспортно ориентированных автомобильного и технологического секторов благодаря оптимизму по поводу возможного заключения торговой сделки между США и Китаем.

Панъевропейский индекс STOXX 600 торговался вблизи максимальной примерно за три недели отметки, к 12:00 поднявшись на 0,8 процента, тогда как британский FTSE прибавил 0,7 процента, а немецкий DAX вырос более чем на 1 процент.

Китай и США завершили неожиданно продленные еще на день торговые переговоры в Пекине, а чиновники сказали, что их детали вскоре будут обнародованы. Это усилило надежды на то, что полномасштабную торговую войну Вашингтона и Пекина, которая может сильно подорвать глобальную экономику, удастся избежать.

Автомобильный сектор повысился на 2,6 процента, оказавшись в лидерах роста среди отраслевых индексов, а технологический сектор вырос на 1,7 процента, проигнорировав сообщения о том, что Apple понизила план производства трех новых моделей iPhone в первом квартале.