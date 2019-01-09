Последнее обновление: 09.01.2019 17:53

Европейские индексы растут благодаря оптимизму в отношении торговой сделки США и КНР

Европейские фондовые индексы продолжили расти в среду на фоне уверенного подъема экспортно ориентированных автомобильного и технологического секторов благодаря оптимизму по поводу возможного заключения торговой сделки между США и Китаем.

Панъевропейский индекс STOXX 600 торговался вблизи максимальной примерно за три недели отметки, к 12:00 поднявшись на 0,8 процента, тогда как британский FTSE прибавил 0,7 процента, а немецкий DAX вырос более чем на 1 процент.

Китай и США завершили неожиданно продленные еще на день торговые переговоры в Пекине, а чиновники сказали, что их детали вскоре будут обнародованы. Это усилило надежды на то, что полномасштабную торговую войну Вашингтона и Пекина, которая может сильно подорвать глобальную экономику, удастся избежать.

Автомобильный сектор повысился на 2,6 процента, оказавшись в лидерах роста среди отраслевых индексов, а технологический сектор вырос на 1,7 процента, проигнорировав сообщения о том, что Apple понизила план производства трех новых моделей iPhone в первом квартале.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование