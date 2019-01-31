Акции Европы в плюсе благодаря ФРС, слабые отчеты компаний ограничивают подъем

Мягкая риторика Федрезерва США в четверг оказала поддержку фондовым рынкам Европы, при этом повышение цен на нефть и хорошая отчетность Shell подтолкнули вверх акции нефтяных компаний и компенсировали слабые результаты Nokia и Unilever.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента к 12.30, отдав часть преимущества, набранного ранее, когда индекс достиг максимальной отметки с 4 декабря.

STOXX может показать лучшую месячную динамику с октября 2015 года на фоне восстановления рынков после беспокойного конца 2018 года, омраченного экономическими и политическими тревогами.

Немецкий DAX и британский FTSE прибавили 0,2 и 0,5 процента соответственно, также немного отступив от максимумов, зафиксированных при открытии.

Royal Dutch Shell сообщила, что ее прибыль подскочила более чем на треть в 2018 году до $21,4 миллиарда, максимума с 2014 года, в результате чего акции компании подорожали более чем на 3 процента, а индекс нефтяного сектора вышел в лидеры роста среди европейских отраслевых индексов.

В то же время акции Swatch упали на 6,1 процента, после того как швейцарский производитель часов отчитался о не дотянувших до прогнозов финансовых результатах из-за слабых показателей в Азии и Франции, а бумаги немецкой Software снизились на 4,8 процента на фоне разочаровывающего отчета.

Акции Nokia потеряли 5,6 процента и могут показать худшую однодневную динамику с октября 2017 года, так как компания предупредила о слабых показателях в первой половине 2019 года, несмотря на превысившие ожидания прибыль и продажи в четвертом квартале.

Акции производителя потребительских товаров Unilever подешевели на 2,4 процента, поскольку компания отчиталась о более низких, чем ожидалось, продажах в четвертом квартале из-за инфляции в Аргентине и отсутствия роста на развитых рынках.