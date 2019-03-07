Последнее обновление: 07.03.2019 17:11

Рынки акций Европы снижаются в преддверии заседания ЕЦБ

Европейские фондовые индексы в четверг еще дальше отступили от пятимесячных максимумов в преддверии заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор, как ожидается, понизит прогнозы роста ВВП и сигнализирует о новом раунде дешевых долгосрочных кредитов для банков.

Индекс акций банков еврозоны снизился на фоне фиксации прибыли после роста, связанного с ожиданиями запуска программы кредитования ЕЦБ, в то время как бумаги ориентированных на экспорт автомобильных компаний продолжили падать из-за беспокойства о перспективах отрасли в условиях замедления экономического роста Китая.

Индекс сырьевого сектора также оказался под давлением на фоне падения цен на медь, при этом рост защитных секторов, включая телекоммуникационный и сектор коммунальных услуг, не смог компенсировать слабость рынка в целом.

К 11.45 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,3 процента, тогда как немецкий DAX и британский FTSE 100 потеряли по 0,4 процента.

Акции немецкого издательского дома Axel Springer подешевели на 7 процентов после публикации компанией слабого прогноза, оказавшись в лидерах падения среди компонентов STOXX 600.

Бумаги Royal Unibrew прибавили в цене 6,6 процента, так как пивоваренная компания опубликовала финансовые результаты, совпавшие с прогнозами, и объявила об обратном выкупе акций.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование