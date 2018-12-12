Последнее обновление: 12.12.2018 17:25

ЕС может закрыть порты для российских судов – поправка к резолюции

В Европарламенте инициируют введение санкций против России за блокирование судоходства в Азовском море и через Керченский пролив, призывая страны-члены Евросоюза закрыть свои порты для российских судов. Об этом говорится в одной из поправок к резолюции ЕП о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, которая будет проголосована в среду.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не возобновит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в поправке, которую внесла самая многочисленная политическая группа ЕН Европейской народной партии , а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Европарламентарии также осуждают умышленный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября в Керченском проливе и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны иметь статус военнопленных.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.

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