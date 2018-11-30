Евросоюз готовит изменения в санкции против России "в связи с подрывом суверенитета Украины". Соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.

Ранее источник в структурах ЕС заявил журналистам, что Брюссель может расширить санкционный список в качестве реакции на состоявшиеся в Донбассе выборы.

В базе документов Евросоюза, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.

"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.

Кроме того, в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Это также указывает на проработку возможных ограничительных мер.